產品違規宣稱挨罰前3名 PPLs鴕鳥精大通酵素上榜

（中央社記者陳偉婷台北4日電）食藥署今天公布108年監測數據發現，違規廣告次數最高前3名產品是宣稱保護眼睛的PPLs、誇大說可挽救筋骨退化的鴕鳥精及宣稱可減肥、消肚子的大通酵素。

食藥署企劃及科技管理部組長許朝凱上午在記者會表示，PPLs、鴕鳥精及大通酵素是108年電子媒體廣告監控數據中，違規廣告次數排名前3名產品。

PPLs違規宣稱「…視神經退化…水晶體會濁…黃斑部會氧化…目睭仁老化…PPLs攏真好用…」；鴕鳥精則是誇大說「…挽救骨質變空、筋骨退化和痠痛…」；大通酵素則違規宣稱「…可以減肥，吃了肚子桶仔卡消ㄟ、身材卡好ㄟ…像大胖人吃OOO可以分解脂肪、分解澱粉…」等內容。

許朝凱說，對這些產品本身沒意見，但對其「華麗包裝」有意見，誇大宣稱已經違法，且希望民眾不要誤信，吃了不會有效。

企科組科長黃建隆也在記者會表示，食藥署108年度監控電子媒體（電視、電台、網路）廣告計9291件，共查獲1125件違規廣告，其中網路廣告高達671件（59.64%），電台廣告245件（21.78%）次之，電視廣告則有209件（18.58%）。

黃建隆也說，以違規食品、藥物、化粧品廣告宣稱的效能類型統計顯示，網路媒體常見的違規宣稱多是「皮膚美容」、「減肥瘦身」等美體功效；電台、電視媒體以宣稱「骨骼肌肉」、「血液循環」等預防身體機能退化功效為主。

許朝凱說，違規宣稱甚至宣稱療效，已經觸犯法規，會被處以罰鍰。統計前3名違規產品的次數和罰鍰，分別是PPLs查處130件，已裁罰新台幣184萬元、鴕鳥精查處45件，裁罰24萬；大通酵素則是8件、裁罰13.75萬元。

許朝凱提醒，業者不要違規以身試法，民眾也應注意，凡是廣告內容太神奇、太吸引人的，務必提高警覺。有身體不適，應循正規管道就醫，發現可疑廣告，可撥打食品安全專線1919檢舉。（編輯：張芷瑄）1090304