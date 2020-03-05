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台灣性別平等程度居亞洲之冠 全球第9

最新更新：2020/03/05 12:27

（中央社記者吳柏緯台北5日電）台灣性別平等程度亞洲第一。根據聯合國最新發布的2018年性別不平等指數，在越接近0，代表性別越平權的前提之下，台灣的指數為0.053，居亞洲首位，世界排第9。

性別不平等指數（GII）是由聯合國開發計畫署調查統計，根據生殖健康、賦權及勞動市場3個領域，總共5項指標衡量各國性別平等情況，數值越接近0，代表性別平權的情形越好。

近日聯合國公布2018年GII的全球排名，以瑞士0.037居冠，丹麥及瑞典均為0.040居次，台灣的GII值為0.053，不但在163個國家中排名第9，更居亞洲首位，南韓、新加坡則緊追在後。

經濟部進一步分析，依中小企業白皮書資料，2018年台灣的中小企業女性企業主比率36.8%，較大企業的21.9%相比，高出近15個百分點，若與鄰國日本相比，高出逾20個百分點。就全體企業觀察，台灣2018年的女性企業主比率為36.4%，較美國的40.0%及南韓的38.4%略低。

進一步觀察近年台灣男女性就業結構比變化，經濟部表示，由於女性因教育程度提升，加上產業結構變遷，投入職場意願明顯增加，2018年就業者女性占比為44.5%，較2010年的44.0%，增加0.5個百分點，與男性就業比率差距逐漸縮小。

經濟部指出，雖然台灣2018年的就業者女性比率低於美國、新加坡與香港，但仍高於日本的44.2%及南韓的42.7%。

若就行業別觀察，經濟部說明，台灣批發及零售業中的女性就業者占比由2010年的51.3%增至2018年的52.3%，而同期間製造業的女性就業者大致維持在37.5%左右。世界主要國家的製造業亦以男性就業者為主，2018年南韓、美國、日本製造業男女性就業比率差距均逾39個百分點，大於台灣的25.1，台灣的差距相對小。（編輯：趙蔚蘭）1090305

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