性平女權外交 台灣NGO紐約首辦性別平等週

（中央社記者陳韻聿台北3日電）外交部表示，3月9日至20日聯合國婦女地位委員會（CSW）召開第64屆年會期間，外交部將結合非政府組織資源，在紐約首度舉辦性別平等週，分享台灣推動婦女賦權與性別平等的經驗與成果。

今年是對全球性別平等和女性人權推動有指標意義的聯合國「北京宣言暨行動綱領」通過25週年，除了CSW大會，周邊活動還包括非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW）論壇。

外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪今天在例行記者會上指出，台灣屆時配合舉辦的性別平等週將包括由台灣各NGO主辦或協辦的22場論壇、「台灣主場」（Taiwan Main Stage）研討會、「青年能量帖」（Youth Power Talk）肥皂箱戶外開講，以及婚姻平權交流分享會。

賴銘琪表示，「台灣主場」預定邀請NGO CSW前主席歐麥利（Susan O'Malley）擔任主持人，勵馨基金會執行長紀惠容發表主題演講，聚焦性別暴力與相關司法議題，另外還將由年輕女性代表宣讀性平聲明，象徵性別平權推動的世代傳承。

至於「青年能量帖」，賴銘琪說，預定13日中午在聯合國總部前的達格．哈瑪紹廣場（Dag Hammarskjold Plaza）舉行，由8至12名台灣大專院校青年代表以台灣的性平運動為主題，發表街頭短講。若天氣不佳，將改為線上直播。

此外，婚姻平權交流分享會15日將在紐約西村指標性的LGBT中心（LGBT Center）舉行，婚姻平權大平台總召呂欣潔、民主黨籍且本身是LGBT人士的眾議員赫拉德（Leslie Herod），以及非營利組織「全球平等協會」（The Council for Global Equality）資深處長多爾夫（Julie Dorf）將就性別平權與LGBT參政進行台美交流對話。

不過，賴銘琪指出，有鑒於武漢肺炎疫情全球蔓延，相關活動有可能配合CSW延期舉辦，尚待駐紐約辦事處研議。（編輯：趙蔚蘭）1090303