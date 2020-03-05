抗武漢肺炎如赤手空拳 基層診所籲助購防疫裝備

（中央社記者張茗喧台北5日電）武漢肺炎來勢洶洶，指揮中心擬將採檢據點擴及診所。診所協會全聯會今天說，不少基層診所口罩、額溫槍、隔離衣不足，第一線醫護如赤手空拳與病毒肉搏，呼籲政府提供採購管道。

中華民國診所協會全聯會發布新聞稿呼籲政府正視診所經營窘境，全聯會副理事長蔡昌學接受記者電訪時表示，全台診所有多達1萬多家，多年來配合政府登革熱、流感快篩等防疫，但面臨武漢肺炎卻沒有好的試劑與藥物，令基層醫師相當恐慌。

蔡昌學說，武漢肺炎死亡率是流感的20倍之多，隨疫情發展，診所將協助採檢工作，但每名基層診所醫師每週只能拿到3至5個由政府配發的N95口罩，很多診所甚至連額溫槍、隔離衣都買不到，如赤手空拳與病毒肉搏，呼籲政府協助提供基層院所採購管道。

此外，蔡昌學強調，武漢肺炎疫情延燒以來，感冒相關科別診所「業績」掉一半，皮膚科和骨科等診所掉約3成，但卻得因應疫情期間的各項防疫軟硬體增加花費，包括量測體溫、環境消毒、採購員工口罩等。

他呼籲健保署應提高診察與診療費，比照藥師調高約18%，並呼籲稅捐機關將醫療院所的固定成本提高5%至8%，同時優免防疫期間醫事相關人員的健保費，對於營運發生困難的診所與醫護人員，提供其銀行貸款紓困優惠專案。

蔡昌學說，一旦基層開業醫師不堪虧損萌生退意、倒閉，醫院恐更爆滿，更無法好好處理重症。（編輯：管中維）1090305