武漢肺炎增3人痊癒解除隔離 累計12人出院

中央流行疫情指揮中心6日宣布，北部醫院群聚事件再增1例，是第34案同病房、不同病室的已出院病患的50多歲女性。（中央社製圖）

（中央社記者張茗喧台北6日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，武漢肺炎痊癒者再增3人，包括國內首例高病毒量無症狀感染者、第24案的小女兒、第27案的小兒子，累計有15人解除隔離、12人已出院。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近日共新增3例痊癒個案，已驗不到病毒解除隔離，分別是第18、26、29案，累計12人已出院。

第18例為曾赴義大利一家四口中的小兒子，也是首例「無症狀高病毒」感染者；第26案為北部家庭群聚事件、第24案的小女兒；第29案為北部老翁家庭群聚事件、第27案的小兒子。

根據指揮中心統計，國內昨天共新增86例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2823名個案，含45名確診（今日新增第45案）、2520名排除，其餘隔離檢驗中，191人初驗陰性、其餘待檢驗。

確診個案中，1名死亡，15名解除隔離，其中12名已出院，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。（編輯：管中維）1090306