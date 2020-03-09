餐廳防疫改回免洗餐具 張子敬：若有需要會同意

（中央社記者郭建伸台北9日電）環保署過去一年推動禁用一次性餐具，但隨著武漢肺炎疫情延燒，部分餐廳已宣布改回一次性餐具。環保署長張子敬今天在立法院表示，餐廳業者如果覺得有需要暫時使用免洗餐具，環保署會同意。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署長張子敬報告業務並備詢。

民進黨立委莊競程質詢指出，環保署在民國108年5月8日公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施辦法」，並在當年7月1日開始在政府、學校、百貨公司、速食店實施；但因應武漢肺炎疫情，餐飲業者八方雲集、麥味登都開了第一槍，開始使用一次性餐具。

莊競程指出，一次性餐具使用有排除條款，包含試吃服務、缺水、清洗設備故障、區域性傳染病，業者若有這些情形，可向環保局申請暫時使用免洗餐具，他詢問環保署是否贊成武漢肺炎疫情期間使用免洗餐具？

張子敬備詢表示，防疫期間以防疫為優先，但不一定民眾使用環保餐具就會被感染，有時是心理因素。

張子敬說，環保署在防疫期間會告知地方政府，如果餐廳覺得有需要暫時使用免洗餐具，環保署會同意。

莊競程指出，不一定用一次性餐具就較能防疫，環保跟防疫要取得平衡，環保署應該宣導民眾自備環保餐具。（編輯：郭無患）1090309