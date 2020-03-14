防武漢肺炎群聚感染 彰化市禁止進入納骨塔祭祖

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）清明節將至，彰化市公所宣布，3月21日至4月5日，彰化市第一及第二納骨塔禁止進入，超渡法會也取消，以避免群聚感染；員林市則是鼓勵民眾線上祭拜追思先人。

清明節即將到來，不過因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不斷升溫，許多民眾習慣前往納骨塔祭祖上香，但納骨塔為密閉空間，加上掃墓人數多，為防止群聚感染，截至今天為止，彰化市、和美鎮、二林鎮、福興鄉、花壇鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、芳苑鄉、溪州鄉、芬園鄉等11個彰化縣鄉鎮市，宣布禁止民眾進入納骨塔祭祖。

彰化市長林世賢就在個人臉書粉絲專頁宣布，為了防疫需求，從3月21日開始，彰化市第一以及第二納骨塔禁止入內，但辦理選塔位、進塔和退塔除外，原本預計在4月1日到3日舉辦的超渡法會也取消。

和美鎮公所也發出公告，說明從3月21日至4月5日，和美鎮第一及第二靈安堂，各樓層都禁止入內，要祭祖的民眾可在一樓大門外呼請先人，雙手合十誠心祭拜，或是在戶外的祖先爐插一柱香，至於金紙也會有專人集中運往淨爐焚燒。

除了彰化市及和美鎮外，像是花壇鄉也宣布4月2日到4月5日，祭祖時禁止進入納骨塔，不過鄉公所會在4月4日舉辦清明祭典，為民眾消災祈福。

至於員林市雖未規定禁止民眾進入納骨塔祭拜，但也鼓勵民眾利用員林市公所架設的員林市公所納骨塔便民服務網，以線上祭拜的方式表達對先人的追思。（編輯：陳俊碩）1090314