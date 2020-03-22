防群聚感染 南投縣住宿式照護機構禁止探視

（中央社記者吳哲豪南投縣22日電）南投縣衛生局今天宣布，從明天開始，縣內的住宿式機構全面禁止探視，有特殊探視需求的民眾，探視以1人為限，採取實名制，需留下姓名電話，且確認旅遊史等，防止群聚感染。

根據中央流行疫情指揮中心今天公布的資訊，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例今天增加16例，累計達到169例。

南投縣衛生局今天下午發出新聞稿說明，由於全台確診病例爆增，加上國外傳出多起長照機構群聚確診案例，衛生局、南投縣政府社會處以及南投縣政府勞動處開會後決定，自明天開始，縣內的住宿式機構全面禁止探視。

衛生局說明，民眾如果有特殊探視需求，經機構評估後可以探視，但是採實名制以1人為限，機構也應確實掌握探視者的旅遊史、接觸史，呼籲民眾可以採取視訊方式關懷，降低交叉感染風險，保障自己與他人的健康，也避免增加機構內照護人員負擔。

衛生局指出，縣內的住宿式機構中，護理之家有21家、精神復健機構9家、老人福利機構20家、身心障礙福利機構8家，總共58家，衛生局將加強住宿式長照機構的分艙分流訓練課程，共同對抗武漢肺炎。（編輯：李錫璋）1090322