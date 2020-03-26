三總攜手三鈺生技 開發武漢肺炎快篩試劑與新藥

（中央社記者張茗喧台北26日電）武漢肺炎疫情延燒，三總今天宣布攜手三鈺生技公司，力拚在疫情結束前，透過抗體基因庫研發出快篩試劑，降低偽陰性風險，並以此作為新藥研發基礎。

三軍總醫院院長蔡建松與三鈺生物科技董事長王光祥於今天簽訂合作備忘錄，共同攜手開發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的治療抗體新藥及快篩試劑，雙方將運用三鈺生技在抗體領域與抗體藥物的專長及三總在臨床檢測與動物試驗的技術，來提供病患更精確有效的醫療服務，為全民防疫再添利器。

蔡建松表示，因應疫情造成全球恐慌，各國均開始強化防疫整備，並持續開發有效對抗病毒的療劑，三總期能在這一波防疫戰爭中，在試劑篩檢及抗體藥物研發等項目超前部署，為台灣防疫盡一分心力。

蔡建松指出，三鈺生技擁有龐大的人類抗體基因庫及研發實力，在疫情爆發後短短3週時間內，便發現多個具有診斷及中和新型抗體，並藉此開發治療新藥及降低偽陰性的快篩抗體試劑。

蔡建松接受中央社記者訪問時說，由於三鈺生技有自己的抗體基因庫，未來將根據三鈺發現的初步成果，由三總進行臨床病人檢體蒐集及驗證，希望在疫情延燒期間研發出快篩試劑，也可望找出抗體，作為新藥研發基礎。（編輯：張芷瑄）1090326