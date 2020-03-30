武漢肺炎 中市府推防疫產業實境體驗

（中央社記者郝雪卿台中30日電）武漢肺炎疫情全球持續蔓延，台中市政府為了加強青年學子防疫知識，推出系列防疫產業實境體驗，以了解醫療口罩生產流程、次氯酸水製程設備組裝及旅客安檢作業等。

台中市勞工局長吳威志今天表示，市府自108年起與在地企業合作辦理「解密百業 實境體驗」活動，帶領青年一窺職場全貌，包括精密機械、鑄模工匠、製鞋產業、文創產業、汽車鈑金美容、金工藝創作、寵物美容、芳香療法、廣播主持等多元職場體驗，獲得熱烈迴響，共有862名青年參與。

隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，吳威志指出，為了宣導正確防疫知識，台中市就業服務處特別接洽「華新口罩觀光工廠」、製作次氯酸水的「奕泓環境科技」及肩負機場安檢重任的「華信航空地勤」等防疫產業，讓青年親自參與及體驗。

除了防疫產業體驗，吳威志說，台中市就業服務處今年也網羅50家廠商，開發100種職類體驗活動，包括寵物美容師、網站設計師、動畫繪製師、輕食甜點師及海關緝毒犬培訓員等多元產業，體驗活動完全免費，並安排接送服務，為所有參與者投保活動平安險，想得知相關資訊可上台中市就業服務處網站了解。（編輯：陳俊碩）1090330