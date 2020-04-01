防疫宅在家 屏東公共圖書館借閱率大幅提升

屏東縣政府文化處統計，今年1至3月武漢肺炎疫情期間，全縣借閱冊數較去年同期成長7成，使用雲端書庫借閱電子書也成長3成。（屏東縣文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年4月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東縣政府文化處統計，1至3月武漢肺炎疫情期間，全縣公共圖書館借閱冊數較去年同期成長7成，使用雲端書庫借閱電子書也成長3成。

文化處表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，民眾出入公共場所意願受影響，再加上疫情期間不少鄉鎮市圖書館調整館內服務及開閉館時間，還有部分鄉鎮圖書館將圖書館作為第2辦公室使用，民眾減少待在館內時間，使得民眾借閱率提升。

文化處表示，目前文化處所屬介壽圖書館調整服務時間為週2至週日上午9時至下午5時，自修室仍維持到晚上9時，並採取梅花座，建議全程戴口罩，保持適當距離。

文化處指出，包括屏東市立復興圖書館、麟洛鄉、內埔鄉、竹田鄉、萬丹鄉、里港鄉等也配合防疫，宣導民眾多加利用借閱服務，並利用還書箱歸還書籍，暫停館內閱讀服務，甚或關閉自修室及取消相關活動辦理。

文化處表示，依全縣公共圖書館借閱量統計，今年1至3月借閱冊數1萬多冊，較去年同期5700多冊成長約7成。另在這段期間使用台灣雲端書庫借閱電子書的冊數近4000冊，借閱956人次，較去年同期成長約3成。

文化處說，凡持有屏東縣公共圖書館借閱證，只要輸入圖書館借閱證號或身分證號及密碼，即可進入台灣雲端書庫，另在屏東公共圖書館網站也提供18個國外閱讀資源網站連結，讓民眾免費點閱，防疫宅在家，也可輕鬆享受閱讀樂趣。（編輯：陳俊碩）1090401