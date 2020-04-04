因應疫情 台東利稻部落射耳祭不開放遊客觀禮

（中央社記者張祈台東縣4日電）台東縣海端鄉利稻部落今天舉辦布農族射耳祭，也是今年花東唯一一場，因應武漢肺炎，活動不開放遊客觀禮，部落內設置3處管制點，避免遊客誤闖，若族人發燒或感冒也同樣不能參與。

利稻部落位於海拔1608公尺，是台東縣內最高海拔的部落，保有傳統獵場，布農族人在合法的程序上，進入獵場狩獵，透過舉辦射耳祭分享獵物，是文化傳承的重要祭典。

利稻村長古金福今天表示，適逢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，部落會議決議照常舉辦射耳祭，為了防疫，今年不對外開放遊客觀禮，並在部落設置量測站，參加族人也要登記、量體溫，確保後續追蹤。

古金福說，今天因舉辦射耳祭活動，暫停外來遊客進入，在部落入口處、活動現場周邊及活動入口等3處設置管制站，參加祭典的族人們，也需經消毒、量體溫才能進入會場，若有發燒、感冒症狀也不能參與。

古金福說，族人希望透過祭典儀式驅趕不好的壞運，也希望疫情能盡快結束，活動中有長輩帶領吟唱古調、祈禱小米豐收還有狩獵祭儀，也安排小朋友加入報戰功儀式，是文化傳承也是族人歡慶的盛事。（編輯：陳俊碩）1090404