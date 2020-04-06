孟加拉電視節目 罕邀台學者分享抗武漢肺炎經驗

（中央社記者康世人新德里6日專電）台灣在控制武漢肺炎疫情的傑出成就已獲多國肯定，連與中國關係密切的孟加拉，知名電視談話性節目也罕見邀國防安全研究院專家洪瑞閔分享台灣防疫經驗與抗疫現狀。

國防安全研究院博士後研究洪瑞閔告訴中央社記者，他日前接到孟加拉知名電視脫口秀節目Tritiyo Matra主持人拉德曼（Zillur Radman）電話，邀請他參加2日的節目討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）議題，並分享台灣的經驗與現狀。

洪瑞閔指出，他在節目中介紹台灣過去有歷經SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的經驗，在中國去年12月傳出武漢肺炎疫情時，很快警覺且反應快速，馬上對來自武漢的班機進行篩檢，且採取多項比許多國家都要超前部署的防疫措施，並呼籲民眾勤洗手及做好個人衛生，讓大眾提早擁有防疫意識。

在節目中，洪瑞閔說，台灣民眾平時不排斥戴口罩，與西方的習慣差異較大，綜合種種理由，可能造就台灣雖然距離中國近，卻相對武漢肺炎確診病例較少的原因。

被主持人問到武漢肺炎疫情對經濟的衝擊時，洪瑞閔表示，武漢肺炎讓台灣的進出口受到影響，加上原料不足、訂單降低，包括旅遊業、製造業、石化業、資訊業等許多行業都受到衝擊，但政府已採取一些措施協助企業因應衝擊，包括協助企業轉型，輔導研發新科技或遠距科技等。

他指出，台灣的電子商務因武漢肺炎讓人們減少出門購物，反而因此成長較多。

此外，被問到台灣因這次疫情在國際與地緣政治地位有否改變時，洪瑞閔表示，因中國隱匿武漢肺炎爆發，且打壓台灣，謊稱台灣可從中國獲得世界衛生組織（WHO）即時資訊及相關協助；對中國在這種緊急時刻仍不忘操作政治，讓台灣人更厭惡中共政權。

洪瑞閔說，由於台灣在控制武漢肺炎疫情上頗有成績，許多國家已主動聲援台灣參與WHO，希望台灣分享經驗；台灣更與美國簽署聯合防疫聲明，分享資訊、交換物資。

他指出，總統蔡英文日前更宣布，台灣將捐贈口罩等物資給友好國家，受到國際讚揚。如果孟加拉有需求，相信台灣也會思考，對孟加拉提供物資和技術協助。

洪瑞閔去年11月赴孟加拉首都達卡（Dhaka）參加由印度觀察研究基金會（Observer Research Foundation，ORF）舉辦的首屆達卡全球對話（Dhaka Global Dialogue）時，結識主持人拉德曼，拉德曼最近決定在節目中討論武漢肺炎疫情時，因而邀洪瑞閔分享台灣經驗。

Tritiyo Matra脫口秀在孟加拉是I頻道（Channel I）2003年7月起播出討論國際與政治議題的老牌談話性節目，洪瑞閔受邀參加時已是第6087集播出，在孟加拉擁有廣大的觀眾群，光臉書的粉絲就達20萬人，影響力頗高。（編輯：韋樞）1090406