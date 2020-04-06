150公里搶救穿山甲 東部建動物救傷中心尚缺一大步

台東一隻穿山甲落入套索陷阱左後肢腫脹壞死，動保志工將牠送往屏東搶救，路程跋涉長達150公里，並希望東部第一個大型的野生動物救傷復健中心能儘快完工。（志工小汪提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年4月6日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）清明節連續假台東一隻穿山甲落入套索陷阱左後肢腫脹壞死送屏東，搶救路程跋涉長達150公里。保育人士希望興建中的池上的東部第一個大型野生動物救傷復健中心能儘快完工。

臉書上有「台東山豬」之稱的動保志工呂縉宇今天接受記者電話訪問表示，2日在網路上看到一隻穿山甲落入套索陷阱，因地點就在距離自己經營民宿附近的利嘉山上，趕緊上山搶救。

呂縉宇說，穿山甲的左後肢落入套索，已腐爛長蛆，奄奄一息，研判最少落入陷阱4、5天，他趕緊將穿山甲帶回住處，但天色已晚，台東又沒有野生動物獸醫可救治，只能等待天亮送屏東科技大學。

當晚剛好幾位長期投入野生動物保育的朋友也在台東，一起趕來檢查穿山甲傷勢。隨後在3日清晨6時穿山甲送到屏東的屏科大保育類野生動物收容中心，來回300多公里車程，花了6小時。

長期關心野生動物的志工「小汪」說，穿山甲左後肢腫脹壞死發出臭味，先用生理食鹽水沖洗傷處，把傷口處的蒼蠅卵和蛆用棉花棒挑掉，找來一個黑暗的箱子安頓，「這是我們唯一能做的事，剩下的就要牠自己撐過去」。

小汪表示，過程中穿山甲閉著眼，蜷縮成一球，忍受壞死長蛆傷肢的痛楚，被套鎖陷阱緊勒的這幾天，沒吃沒喝，顯得很虛弱。聽到遠在150公里遠的屏科大才有專門的野生動物獸醫可以救治，一旁幫忙的外地老師有點不可置信「這麼遠？」

小汪說，並不是每一隻受了傷的野生動物都可以撐過這一段長路，牠們面臨環境開發、車輛撞擊、流浪貓狗攻擊、過度獵捕等威脅，「我們除了關注這些議題，還可以做的就是成為受傷動物的後盾，花東的野生動物需要一間醫院」。

小汪說，民間發起的「WildOne野灣野生動物保育協會」正努力募資，在池上設立東部第一個大型的野生動物救傷復健中心，只要一個月100元的定期小額或是單筆捐款，都可以幫助這件事情成真。「期待下一隻、下下一隻… 未來花東需要幫助救援的野生動物都能得到即時在地的醫療」。

2015年台東一隻受重傷的山羌因為缺乏醫療資源，只能忍受長途跋涉車程送屏東醫療，因過度虛弱，錯過急救黃金時間，最終只能安樂死，因此才會有在台東興建專業救傷復健中心構想。依協會募款計畫臉書專頁，預計募款250萬元，但是到3月22日為止募款124萬元，距目標還有一段距離。（編輯：孫承武）1090406