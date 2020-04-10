釐清酒店公關疫調 桃園市府盼尊重當事人隱私

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）桃園市衛生局一名女科長突破心防，縝密釐清案武漢肺炎疫情中案379當事人的活動史，根據出席市府防疫專案會議人員今天表示，女科長「只是做好本分事情」，盼尊重當事人隱私。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心8日在記者會中宣布新增1例本土個案，是一名30多歲女性（案379），近期無出國史，平時活動地以住家及周邊地區為主；但事後卻傳出379例為台北酒店工作，引起熱議。

桃園市長鄭文燦上午出席桃園市政府防疫專案會議後，接受聯訪時表示，有關記者提問案379（酒店公關）疫調問題時，鄭文燦說，依照過去的醫療經驗，中央在第一輪遇到疫調時，難免因為個案基於涉及個人隱私，或擔心影響別人、「被標籤化」等疑慮，因此第一輪常常會有資料不全的情況。

鄭文燦說，有關中央流行疫情中心在釐清個案中，先公布當事人為家庭主婦，活動很單純，不過在第二輪疫調時，有徹底還原活動史。他要特別謝謝桃園市衛生局與協助的「女性同仁」，非常細心有直覺，突破心防，說服個案當事人為了親友的安全跟健康，把活動的軌跡做一個輪廓的交代，同時警察局經過縝密調閱，還原活動史、工作地點、搭乘計程車等交通工具，以便後續的隔離作業。

衛生局今天不願對釐清案379接觸史的衛生局女科長之事表示意見，僅指出「一切由中央流行疫情指揮中心說明」。

一名出席桃園市政府防疫專案會議人員表示，這名女科長行事作風低調，「只是做好本分的事情」，將相關疫調內容交由中央，並未外洩個案當事人的行蹤，同時也希望外界基於隱私，保護當事人，不要讓個資曝光。（編輯：李錫璋）1090410