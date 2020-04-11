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子宮肌瘤藥恩惜膜恐釀肝損傷 60萬顆急回收

最新更新：2020/04/11 12:19

（中央社記者張茗喧台北11日電）食藥署今天宣布，用於治療子宮肌瘤的藥品「恩惜膜5毫克錠劑」經歐盟評估有嚴重肝損傷風險，7批次、約60萬顆將立即下架回收，由於此藥為自費用藥，實際用量恐較難掌握。

根據衛生福利部食品藥物管理署最新公告，友華生技旗下藥品「恩惜膜5毫克錠劑」恐有肝損傷風險，7批產品緊急回收，回收批號包括ES139A、ES143A、ES144A、ES145B、ES146A、ES151B、ES152A。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨告訴中央社記者，這款藥品是子宮肌瘤患者的手術前用藥，過去仿單就曾載明可能增加肝臟負擔、增加肝損傷風險，直到歐盟今年3月啟動產品安全性再評估，發現該藥品會造成嚴重肝毒性及嚴重肝損傷，因此呼籲藥廠全面下架回收。

黃琴喨說，這次預計回收7批、約60多萬顆藥品，但該藥主要為自費用藥，沒有健保給付，因此實際用量相對難掌握。

她指出，根據食藥署調查，該成分藥品在台灣共有2張藥品許可證，一張為友華申請進口的藥證，另一張則為國內藥廠申請的，但申請至今並未生產，因此僅回收下架這款藥品，預計1個月內回收完畢。

黃琴喨表示，該藥雖有肝損傷風險，但國內至今尚未接獲相關通報，食藥署近日也諮詢臨床醫師，確認該藥即便回收，仍有其他替代藥品可使用，不會影響民眾治療；她也呼籲正在用藥的民眾，可儘速回診與醫師討論，醫療院所、藥局應停止調劑及供應。（編輯：陳政偉）1090411

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