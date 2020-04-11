來自台灣的攻擊 經濟部臉書分享美食與口罩

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）經濟部臉書貼文指出，許多人以標籤「來自台灣的攻擊」分享台灣的美好，用美食、美景回應無理攻擊。疫情蔓延之際，口罩國家隊也展現製造實力，行有餘力之後，還能支援國際友人。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日激動指責台灣過去3個月對他人身攻擊，包括媒體評論及種族歧視。

在譚德塞發表言論後，引起各國關注，各社群平台近期出現了熱門標籤#ThisAttackComesFromTaiwan（來自台灣的攻擊），許多網友上傳台灣美食、美景響應。

經濟部臉書也跟上熱潮，今天發布貼文表示，很多網友用#ThisAttackComesFromTaiwan標籤向世界介紹台灣，「用台灣的美好，回應無理的攻擊」。

經濟部貼出經濟部長沈榮津大啖美食照片，並幽默指出「攻擊你形象的台灣美食」。經濟部表示，講到台灣美食，一定得提及令人垂涎三尺的滷肉飯。不只是國民美食，背後也有無限商機，經濟部每年舉辦「台灣滷肉飯節」，去年共有142家餐廳參加，帶動業者營業額增加約15%。

武漢肺炎疫情影響生意，經濟部撥出1.65億元補助餐飲業上架外送平台，經濟部指出，補助業者加入外送平台，首波有卡個位、inline、有無外送、全球快遞與foodomo等5家業者加入外送國家隊，期盼與餐飲業一同度過疫情難關。

此外，經濟部說，口罩每日產量也從188萬片，逐步提升到日產1500萬片。實施實名制後，民眾購買口罩數量從7天2片，增加至14天9片。且台灣相較其他國家，口罩價格與產量都算平穩，沒有價格暴漲問題；預計5月中旬、民間機台陸續上線後，口罩最高日產能可達1700萬片。

經濟部指出，感謝口罩國家隊，在短短2個月內趕工，展現台灣製造實力，政府先照顧國民，行有餘力之後，還能支援國際友人。「來自台灣的攻擊」是社群上的幽默跟創意，而台灣也身體力行，讓世界知道這是來自台灣的幫助。（編輯：鄭雪文）1090411