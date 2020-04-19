敦睦艦隊官兵高雄下船 市府要求提供相關足跡

（中央社記者陳朝福高雄19日電）海軍敦睦遠航支隊確診武漢肺炎累計24例，其中8人在高雄，且官兵744人由左營基地下船，高市府今天要求軍方和中央疫情指揮中心提供更完整的相關足跡資料，以圍堵疫情。

因應海軍軍艦群聚確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，高市府下午新增召開「高雄市府級應變指揮臨時會議」行程，由市長韓國瑜主持。

會後由衛生局等相關局處說明應變措施和足跡，尤其24例確診個案中有8人在高雄，高市衛生局長林立人表示，防疫團隊除進行密切接觸者的疫調，更希望了解非高雄籍的其他16例確診個案如何離開高雄，且需要了解744人中列籍高市的100多人名冊及相關足跡，希望軍方和中央疫情指揮中心提供更完整的相關資料。

韓國瑜也表示，左營軍港為艦隊官兵下船處，這時是高市面臨最嚴峻的防疫時刻，中央流行疫情指揮中心不能低估海軍敦睦艦隊所帶來的疫情影響，一定要列為國家級的位階警訊。

高市府也公布確診中的8人在高雄足跡，初步疫調曾去過7處據點，要求相關據點即刻起只出不進，明天並先封閉一天進行清潔和消毒工作，至於後天是否可以恢復營業，將待明天再進一步專業評估後判定。

高市府公布初步疫調的8人7處足跡，包括：漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol，4/16 11:30-13:30）、瑞豐夜市（4/16 21：00-22：30）、義大商城（4/ 16 13：30-18：00）、家樂福鼎山店（4/17 10：00-11：00）、好市多大順店（4/17 9：00-10：00）、四維羽球場（4/15 9：00-10：00）、小港郵局（4/17約停留30分鐘）。（編輯：方沛清）1090419