畢業季將至 人力銀行：9成5企業有意招聘新人

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）即將進入畢業季，人力銀行調查指出，不畏疫情衝擊，有95%企業有意願聘用應屆畢業生，電商、行銷企劃、AI等人才搶手，建議新鮮人應趁早準備求職資料，並且主動應徵，不需等到疫情結束後。

6月就是畢業季，yes123求職網今天公布「畢業生職涯計畫與企業新血招募調查」，有95.1%企業表示「有意願」聘用今年的應屆畢業生。

yes123求職網指出，企業最在乎的條件包括學習意願、責任感、穩定度、抗壓性與配合度；學士學位新鮮人平均起薪為2萬9506元，較去年2萬9228元、年增1%；碩士學位平均起薪3萬2268元，較去年小幅增加0.8%。

104人力銀行新聞稿表示，資料庫中全職工作機會達到48.8萬個，其中「接受應屆畢業生」的將近30萬個，且職缺不乏知名企業，像是台灣大哥大、燦坤實業、威朋大數據、元大人壽等。

觀察各產業徵才需求，104人力銀行說，零售及餐飲雖受疫情嚴重衝擊，徵才數量年減達雙位數，不過，職缺數量仍為冠亞軍，分別都超過3萬個工作機會；軟體與網路相關業徵才數排第3，逆勢增長8%，徵求2萬多名新鮮人。

104人力銀行總經理黃于純說，受到疫情影響，景氣雖有下修壓力，但徵才市場不全然悲觀，職場新鮮人不用等到疫情結束才開始求職，反而應趁早備妥求職資料，主動應徵。

黃于純指出，同儕競爭者較少，企業暫緩或減少招募的職缺多集中於第一線民生消費服務型職缺，電商、行銷企劃、研發、業務等核心職缺，因人才難覓，仍不受疫情影響；yes123求職網發言人楊宗斌也說，AI、自動化、5G、金融科技等人才搶手，職缺逆勢增加。

楊宗斌說，企業擴編、組織再造或是招募新血，都有利於新鮮人求職。同時兵役縮短，更有企業開始接受「先報到、後當兵、再任職」，均有助於應屆畢業生找工作。

yes123求職網在8日至15日以網路問卷進行抽樣，企業有效問卷共902份，信心水準為95%，誤差值為正負3.26個百分點。（編輯：郭無患）1090422