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台彩統計：中獎金額愈高 得主兌獎忍耐天數愈長

最新更新：2020/04/22 14:27

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）台彩統計，彩券中獎金額愈高，得主的「兌獎忍耐天數」愈長，曾有3位高額中獎人，忍到期限最後1天才現身；目前台東有大樂透頭獎兌領期限只剩7天，台彩呼籲快領獎，別因粗心或忍過頭，成了過路財神。

台灣彩券公司表示，隨著連摃期數增加，威力彩、大樂透頭獎金額也不斷攀高，本週四（23日）威力彩頭獎上看新台幣3.2億元，週五（24日）開獎的大樂透，更是已連21期未開出，頭獎上看6.8億元，若1注獨得，將是今年以來最高頭獎，也是2014年第4屆公益彩券發行以來第3高。

此外，台彩公司指出，目前有1個大樂透2.43億元頭獎，領獎期限只剩7天，到4月29日為止，台彩提醒曾於今年大年初一（1月25日）在台東市「鑫富發彩券行」買過大樂透的民眾，趕快找找手邊還沒對獎的彩券，若是忍著還未領，也提醒注意最後領獎期限，不要錯過鉅額獎金。

台彩公司統計，從2007年第3屆公益彩券發行到今年3月底，高額中獎人（單注中獎金額超過500萬元者）共有5470位完成領獎，這些幸運兒當中，有7成在中獎後的7天內就來領獎，1個月後才出面領獎的僅4%，而「忍耐」到兌獎期限最後1天才來領獎的則有3位。

台彩公司說，台東市目前尚未領取的2.43億元「大樂透」頭獎，中獎人若在4月29日兌獎期限當天領獎，將會與前三位並列史上最能忍耐的高額中獎人。

台彩公司表示，有趣的是，分析「兌獎忍耐天數」與「中獎金額」之間的關係，發現中獎金額愈高，會撐愈久才來領獎。中獎金額在億元以下中獎人，平均等待7.8天就領獎，對中億元以上獎金中獎人，平均會等待13.2天才來領獎，對中10億元以上獎金的中獎人，領獎時間則更拉長為15天。

此外，台彩也提供一個小訣竅，民眾買了彩券後要特別留意開獎日及兌獎期限，除觀看開獎節目、官網對獎外，也可使用「台灣彩券」APP的「對獎小幫手」功能，輸入所購買的彩券選號並選擇「開獎日」，即可自動對獎，避免錯過獎金。（編輯：郭無患）1090422

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