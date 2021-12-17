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春節離島第2波加班機 22日下午6時開賣

2021/12/17 15:27
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（中央社記者余曉涵台北17日電）交通部民用航空局今天宣布，針對春節期間需求較高的金門、澎湖及馬祖航線規劃第2波加班機，共1萬8008座位數，從22日下午6時到晚間8時開放訂位。

因應春節即將到來，民航局發出新聞稿表示，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第2波加班機，其中金門航線提供9288個座位數，澎湖航線提供8440個座位數，馬祖航線提供280個座位數，總計提供1萬8008個座位數，從22日下午6時到晚間8時開放訂位。

民航局說，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如12月22日訂票者，應於12月24日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段111年1月28日至2月2日台灣出發往離島方向，以及111年2月2日至2月8日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。

退票期限規定也為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

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民航局說，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，但離峰時段及方向航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位的時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。

此外，民航局指出，航空公司已針對反向（如節前離島往本島方向）機票提供優惠，也建議居住本島家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾，避開擁擠人潮外，也可享有機票優惠。（編輯：管中維）1101217

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