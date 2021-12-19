迎接後疫情 日本美容業者推冥想膠囊慢遊

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東京觀光事務所台灣辦事處向台灣民眾介紹日本一家美容業者推出的冥想膠囊，希望未來解封後，遊客可到日本冥想慢遊。（資生堂提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月19日

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）迎接COVID-19後疫情時代，很多民眾都希望能早日出國旅遊，東京觀光事務所台灣辦事處向台灣民眾介紹日本一家美容業者推出的冥想膠囊，希望未來解封後，可到日本冥想慢遊。

東京觀光事務所台灣辦事處日前發布新聞稿，介紹日本最近推出療癒系的遊程景點或體驗項目，其中美妝大廠資生堂的冥想膠囊，讓旅客以慢遊方式，感受並發掘東京旅遊的另一種美。

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東京觀光事務所台灣辦事處說，這是日本首見的冥想膠囊（SOMADOME），首先讓體驗者忘卻日常的喧囂，將神經集中與自己的對話，使用者入坐於冥想膠囊中，在聲音、燈光、香味、溫度等五感催化下進行冥想體驗。

值得一提的是冥想膠囊機器散發的香氣，蘊含柔和宜人的舒爽花香味，讓旅客身心靈感受到美妙的洗禮，冥想結束後，系統將以曲線圖的數據方式呈現冥想時的集中度、放鬆度，並同步給予建議，體驗尾聲，系統還會依照體驗者的分析結果，提供自家調配的茶葉當作伴手禮。（編輯：張雅淨）1101219