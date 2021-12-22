7+7方案返家檢疫前採撿陽性人數 莊人祥下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）春節檢疫專案選擇7+7方案的民眾，自昨天起陸續出關，PCR檢測陰性即可返家檢疫，但有多少人返家檢疫前採撿陽性受關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午2時記者會說明。

春節COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫10+4與7+7專案14日啟動，前者為前10天住防疫旅館，後4天改為居家檢疫；若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇7+7，前7天住防疫旅館或自費入住集中檢疫所，後7天改為居家檢疫。

另外，歐盟昨天宣布承認台灣數位COVID-19疫苗接種證明，將於今天起生效。接種數位認證將以網頁式平台呈現，有需要數位證明的民眾須事前申請，將取得QR code二維碼等，相關作業流程，將是今天記者會焦點之一。

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指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬6826例確診，分別為2173例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳政偉）1101222