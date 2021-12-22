家扶調查：45.8%受扶助家庭有疾病照護需求

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家扶基金會22日召開記者會，邀請藝人李佳穎（左3）擔任「無窮世代」愛心大使，呼籲大眾在歲末寒冬之際幫助弱勢兒少及家庭能安心生活。中央社記者吳欣紜攝 110年12月22日

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）小玟因罹患多齒症及中度身心障礙，必須每年替換矯正器，讓弱勢家庭經濟更雪上加霜。家扶基金會今天公布調查顯示，有45.8%受扶助家庭有疾病照護需求，呼籲外界關注。

農曆春節即將來臨，許多家庭趕忙辦年貨、期待過年，但對弱勢家庭來說卻可能是奢求，家扶基金會今天召開記者會，邀請藝人李佳穎擔任「無窮世代」愛心大使，呼籲大眾在歲末寒冬之際幫助弱勢兒少及家庭能安心生活。

小玟的媽媽在彩券行工作並獨立撫養小玟姐妹，一家三口為先天性疾病所苦，其中患有多齒症及中度身心障礙的小玟，因幼年中風每年必須替換矯正器，但家裡經濟狀況不佳，因此總在更換矯正器時因花費而掙扎。

家扶基金會處長林秀鳳會中指出，許多受家扶扶助的家庭必須面對多元挑戰，尤其是在照顧議題上，很多家庭因為疾病、生活照顧，使得經濟困難雪上加霜，弱勢家庭面臨資源不足長期被受壓力，需要外界關注。

家扶基金會今年7月中啟動調查，受扶助家庭中的單親家庭占比高，有45.8%的家庭家中成員有疾病必須特殊照護，也有21%家庭中有成員持有身心障礙證明，顯見疾病對弱勢家庭容易造成負擔。

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另外調查也顯示，有4成5的家庭成員會因為照顧議題必須辭掉工作，導致收入更為嚴峻，也有近2成小孩從小就必須擔起照護責任，一起照顧家裡生病的成員。

林秀鳳說，主計總處最近公布，11月低所得家庭的通膨率創下近9年最高，但根據調查，弱勢家庭每個月可以用在生活所需不到新台幣3萬元，根本不夠一家4、5口生活，呼籲大家一起支持「無窮世代」計畫，計畫募款7000萬元，讓弱勢家庭能好好安心生活、度過年關。（編輯：陳政偉）1101222