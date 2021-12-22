星宇航空推機身系列口罩 戴上發動機線條等圖案

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星宇航空22日宣布再與口罩業者合作，推出機身系列口罩，擷取機身上的發動機線條及安全標誌，翻玩出3款搶眼口罩，讓民眾可「戴」上發動機線條等圖案。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月22日

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）星宇航空繼6月推出制服元素口罩後，今天宣布再與口罩業者合作，推出機身系列口罩，可「戴」上發動機線條等圖案。

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星宇航空發布新聞稿，機身系列口罩擷取機身上的發動機線條及安全標誌，翻玩出3款搶眼口罩，包括：「緊急出口EMERGENCY EXIT款」，呈現艙門上顯眼的紅色EXIT，這標誌明確指示航機緊急狀況發生時的疏散通道；「緊急砍破點CUT HERE IN EMERGENCY款」，採用救援人員可從外部切開機身處的標示；「發動機ENGINE款」呈現航機的心臟，並細緻的展現發動機尖端處的白色螺旋線。

星宇航空指出，機身系列口罩每盒售價新台幣299元，內含3種款式，每款各5片，即日起小三美日、博客來及康是美官方網站同步發售，25日起也可至全台7-ELEVEN（具有販賣業藥商執照門市）購買。（編輯：陳仁華）1101222