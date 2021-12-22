更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南海地區冒天線森林 智庫：中國迅速擴建電子戰備
首頁 / 生活

星宇航空推機身系列口罩 戴上發動機線條等圖案

2021/12/22 17:50（12/22 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
星宇航空22日宣布再與口罩業者合作，推出機身系列口罩，擷取機身上的發動機線條及安全標誌，翻玩出3款搶眼口罩，讓民眾可「戴」上發動機線條等圖案。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月22日
星宇航空22日宣布再與口罩業者合作，推出機身系列口罩，擷取機身上的發動機線條及安全標誌，翻玩出3款搶眼口罩，讓民眾可「戴」上發動機線條等圖案。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）星宇航空繼6月推出制服元素口罩後，今天宣布再與口罩業者合作，推出機身系列口罩，可「戴」上發動機線條等圖案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

星宇航空發布新聞稿，機身系列口罩擷取機身上的發動機線條及安全標誌，翻玩出3款搶眼口罩，包括：「緊急出口EMERGENCY EXIT款」，呈現艙門上顯眼的紅色EXIT，這標誌明確指示航機緊急狀況發生時的疏散通道；「緊急砍破點CUT HERE IN EMERGENCY款」，採用救援人員可從外部切開機身處的標示；「發動機ENGINE款」呈現航機的心臟，並細緻的展現發動機尖端處的白色螺旋線。

星宇航空指出，機身系列口罩每盒售價新台幣299元，內含3種款式，每款各5片，即日起小三美日、博客來及康是美官方網站同步發售，25日起也可至全台7-ELEVEN（具有販賣業藥商執照門市）購買。（編輯：陳仁華）1101222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族