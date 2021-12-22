台灣Omicron境外移入增 英國檢出率高於美國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北22日電）國內今天新增7例COVID-19新型變異株Omicron境外移入個案，入境國家以美國為主。疫情指揮中心指出，計算各國入境數及Omicron個案，英國檢出率略高於美國，持續評估2國納高風險名單必要性。

中央流行疫情指揮中心統計，自12月11日出現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變種病毒境外移入個案，截至目前國內共有12例Omicron病例，皆為邊境攔截，入境國家分別為美國6例、英國3例，加拿大、史瓦帝尼、奈及利亞各1例。

因應新型變異株Omicron於全球日益擴散且傳播力強，現行「重點高風險國家」為南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞，上述10國入境後須入住集中檢疫所，及自主健康管理第6至7天公費家用快篩1次，不適用春節專案。

今天下午疫情記者會有媒體詢問，國內Omicron變種病毒大多來自美國及英國，這2國卻未納入重點高風險國家，是否考慮調整名單。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，美國個案數多，與入境總人數較多有關，會持續評估國際疫情，做滾動式修正。

羅一鈞說，據12月14日至12月20日期間入境旅客Omicron變異株來源國檢出率，奈及利亞入境人數2人，其中Omicron檢出1人，檢出率為50%；再者，英國入境人數301人，其中Omicron檢出2人，檢出率為0.66%。

羅一鈞說，加拿大入境人數438人，其中Omicron檢出1人，檢出率為0.23%；至於美國入境人數4650人，其中Omicron檢出3人，檢出率為0.06%，「美國看起來好像很多，但其實英國略高於美國。」

雖然國外COVID-19疫情持續，但因應春節返國人數較多，指揮中心推出「10＋4」、「7＋7」春節檢疫專案於14日啟動，前者為前10天住防疫旅館，後4天改為居家檢疫；若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇7＋7，前7天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後7天改為居家檢疫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

傳出有返家檢疫的民眾被管委會以防疫之名要求住戶自費清消，指揮中心發言人莊人祥表示，在有全程佩戴口罩前提下，返家檢疫民眾不一定是確診者，指揮中心也有替返家檢疫者訂定相關規範，無需過度恐慌，至於大樓內清消，由住戶自行決定，外人無法置喙，和指揮中心無關。

各界關注COVID-19疫情到明年第3季是否可能終止，莊人祥表示，這必須持續評估；衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員黃玉成則說，雖然Omicron確診者較多輕症，且藥物問世，但不代表控制下來，若症狀再更輕微、感冒化，才能算是控制下來。（編輯：張雅淨）1101222