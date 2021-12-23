EMU3000列車26日台東首發 紀念套票同步販售

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台鐵局23日指出，EMU3000型城際列車26日將在台東站首航，為慶祝首航列車開行，將在台北站及台東站限量發售紀念套票各500套，共計1000套，每套售價新台幣250元，售完為止。（台鐵局提供）中央社記者余曉涵傳真 110年12月23日

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（中央社記者余曉涵台北23日電）EMU3000型城際列車26日在台東首發，台鐵局發行限量紀念套票1000套，僅在台北及台東販售，預計26日上午8時開賣。

台鐵局今天發出新聞稿表示，EMU3000型城際列車於26日在台東站首發，台鐵局為慶祝首發列車開行，於台北站及台東站限量發售紀念套票各500套，共計1000套，每套售價新台幣250元，售完為止。

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台鐵局指出，EMU3000型城際列車以「Silent Flow靜謐的移動」為設計概念，極簡的塗裝更顯曼妙的流線，紀念套票也呈現出寧靜的美感，內含「台北站、台中站、高雄站、宜蘭站、花蓮站、台東站」名片式月台票各1張，極具收藏價值。

台鐵局說，限量套票從26日上午8時開賣，台北站發售地點在1樓服務中心前，上午9時以後如未發售完畢，移至12號窗口發售；台東站則在旅遊服務中心前，每人限購2套，依序發售，不提供選號。（編輯：管中維）1101223