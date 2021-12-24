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衛生紙喊漲 家樂福、愛買祭促銷因應

2021/12/24 16:21（12/24 16:31 更新）
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永豐實證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中抽取式衛生紙漲幅平均約8%。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）
永豐實證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中抽取式衛生紙漲幅平均約8%。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北24日電）旗下有「五月花」等衛生紙品牌的永豐實今天宣布漲價，外界擔憂「衛生紙之亂」再起。家樂福、愛買均表示，會透過各式促銷活動減輕民眾壓力；全聯則說，目前尚未收到漲價通知。

永豐實今天證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中台灣8成消費者主要購買的商品抽取式衛生紙，漲幅平均約8%。

永豐餘消費品實業旗下產品包含紙品及清潔用品2大領域，紙品品牌有「五月花」、「得意」、「柔情」；清潔用品則有「橘子工坊」、「植淨美」、「新淨」等。

愛買下午告訴中央社記者，已接獲永豐實衛生紙漲價通知；至於其他衛生紙廠商，愛買將盡全力溝通，未來檔期也會與各品牌討論，挑選多支衛生紙品牌，以促銷價方式因應調漲。

家樂福受訪時表示，今年受原物料上漲，已有部分產品陸續漲價；假使年後衛生紙等民生用品漲價，也會透過買1送1、第2件半價等促銷活動，減低民眾壓力的感受。全聯則表示，目前沒有收到漲價通知。

回顧國內2018年曾發生「衛生紙之亂」，主因廠商行銷手法不當與媒體報導，導致民眾一窩蜂搶購衛生紙，出現恐慌性囤貨潮。（編輯：楊凱翔）1101224

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