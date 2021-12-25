世新大學設470坪智能攝影棚 盼提振台灣影視技術

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世新大學25日正式啟用面積達470坪的智能攝影棚，基地內由P2.6等級的2256塊LED面板組合成270度環形背景，在這個直徑15公尺、高6公尺的環型巨幕上方，還配有一塊10公尺乘10公尺的正方形LED天幕。（世新大學提供）中央社記者陳至中傳真 110年12月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）世新大學今天舉辦記者會，正式啟用面積達470坪的智能攝影棚，號稱與美國好萊塢技術同步，下學期起每年開設11門相關課程，藉此提振台灣影視產業技術和重構製作流程。

世新大學LVS（LED Virtual Studio）智能攝製基地，由P2.6等級的2256塊LED面板組合成270度環形背景，在這個直徑15公尺、高6公尺的環型巨幕上方，還配有一塊10公尺乘10公尺的正方形LED天幕。

世新大學指出，攝影棚搭配即時影像追蹤攝影設備，可徹底突破以往綠幕虛擬棚，一切都要依賴後製的製作模式。演員可更多沉浸式表演體驗，同時透過環境擬真光源、色彩、影像反射等元素，大幅縮短影視製作的流程。

世新大學校長吳永乾表示，新的智能攝製技術，不只是改變拍攝技巧，從劇本創作、製作管理、財務模型、軟體設計與應用、行銷宣傳，乃至智慧財產管理等等方面，傳統製作流程的習慣，都必須因應調整。

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吳永乾表示，世新大學董事長周成虎2年前到美國考察，看到電視影集「曼達洛人」採用這項技術，當下判斷將是未來影視內容產業的新興主流，因此決定引進。世新大學期盼學生提前認識並掌握市場趨勢，藉由教學設施與環境的體驗，啟發創造性的思考。

今天啟用典禮上，包括戲劇「華燈初上」總監製李志緯、「台灣X檔案」製作人李信邦，藝人王上菲、林芷芸、楊晴等人與會，探討合作的可能性。校方表示，許多影視公司、導演已經排定近期陸續到世新考察。校方也將於下學期起開設11門相關課程，培養更多具國際競爭力的學生。（編輯：陳政偉）1101225