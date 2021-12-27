合歡山積雪結冰未融 翠峰至大禹嶺27日夜間封路

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冷氣團低溫搭配水氣，合歡山27日降雪量創入冬以來最多，雖然公路總局鏟雪車一早就出勤，但路面仍可見積雪及結冰未融，車輛行駛需加掛雪鍊。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 110年12月27日

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）低溫搭配水氣，合歡山今天創入冬最大降雪量，山區成為冰封雪國，由於持續低溫致積雪及路面結冰未融，公路總局宣布，台14甲線翠峰至大禹嶺今天夜間預警封閉，車輛只出不進。

冷氣團低溫搭配華南雲雨區水氣，合歡山今天凌晨開始降雪，雪量創入冬以來最多，整個山頭化身銀白雪國，雖然今天是上班日，但不少人特地請假來賞雪，直到下午，加掛雪鍊管制點昆陽往武嶺排隊上山車流一度達200、300公尺長，警方與公路總局頂著低溫加強疏導。

省道台14甲線合歡山公路指標約31.8到32.1公里處水晶宮路段靠近山側，冬季即因位處背陽側日照不足導致局部結冰機率高，今天大雪來襲，水晶宮路段因坡度較陡，不少車輛打滑「摔進」邊溝或擦撞山壁。仁愛警分局統計，合歡山今天發生3件A3車禍（指僅有車輛財物損失之交通事故），無A2事故（指造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故）。

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由於高山持續低溫使積雪及路面結冰未融，交通部公路總局第二區養護工程處發布訊息表示，依據最新氣象情資研判，台14甲線合歡山路段今天晚間因積雪及結冰影響行車安全，為確保用路安全，下午5時起預警封閉台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段。

公路總局表示，夜間預警封閉時段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，28日清晨視天氣及道路狀況再決定開放或限加掛雪鍊車輛通行，道路封閉造成不便請見諒，也籲民眾非必要請避免行駛中高海拔山路。（編輯：陳仁華）1101227

冷氣團低溫搭配華南雲雨區水氣，合歡山27日降雪量創入冬最多，仁愛警分局與公路總局人員頂著低溫加強疏導，並檢查車輛有無加掛雪鍊。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 110年12月27日