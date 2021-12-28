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還我母語運動33週年 台北101點燈「𠊎講客」

2021/12/28 18:27
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（中央社記者張雄風台北28日電）客委會表示，今天是「還我母語運動」33週年，晚間7時許將在台北101點亮「𠊎講客」字樣，持續至晚間10時，共22檔次，每次30秒，盼民眾重視客語流失危機及救回客語的決心。

客家委員會今天發布新聞稿表示，晚間將於台北101大樓點亮「𠊎講客」字樣，除象徵照亮台灣多元文化精神與國家語言多樣性價值外，更以客家人過去在「還我母語運動」勇敢站出來捍衛少數族群母語的精神，代表台灣人民在弱勢處境上，依舊展現不屈不撓的硬頸精神。

客委會指出，台北101點燈時間從晚間7時6分起，7時及8時各有7個時段，9時則有8個時段，每個時段亮燈30秒，共22檔次。

客委會說明，1998年12月28日，一群客家人走上街頭發起「還我母語運動」，搶救瀕危的母語，向政府訴求推動客語教育、開放客語廣播電視、修改廣電法對方言的限制，爭取族群摎語言平權，為客家運動開啟先聲。

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客會委表示，配合「𠊎講客」在台北101點燈，在晚間7時至8時之間，邀請客家電台主持人陳明珠、客籍樂手黃子軒與山平快樂團、Yappy及葉穎等一同舉辦快閃快唱接力線上直播活動。

此外，客委會製作「𠊎講客」旗幟，期待號召各大文青商店及書店懸掛，希望能透過點燈、旗幟喚起全國民眾對於講客語的重視，並正視客語正在流失的危機，也希望民眾可以大聲講客語，展現這一代人救回客語的決心。（編輯：管中維）1101228

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