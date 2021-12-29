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台鐵EMU3000列車營運首日客滿 一車廂廁所門故障

2021/12/29 10:41（12/29 10:51 更新）
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台鐵EMU3000新城際列車25日首航，29日正式載客營運，全車客滿。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月29日
台鐵EMU3000新城際列車25日首航，29日正式載客營運，全車客滿。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月29日
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（中央社記者汪淑芬台北29日電）台鐵EMU3000新城際列車26日首航，今天正式載客營運，全車客滿，卻發生其中一節車廂的廁所門故障。台鐵回應，目前暫時關閉此廁所。

台鐵說，EMU3000首班列車408次座位已全數售完，發生廁所門故障的是在第7車廂，目前暫時在廁所門上貼上故障說明，請旅客到鄰車使用。

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台鐵運務處長陳裕謀上午也代表台鐵，於樹林首發站，致贈精美小禮物給EMU3000商務車廂「騰雲座艙」首名搶訂搭乘旅客，希望帶給旅客耳目一新的感受。

交通部王國材今天上午出席立法院交通委員會，接受媒體聯訪時表示，針對台鐵EMU3000才上路營運就發生廁所門故障一事，王國材說，列車投入營運前都有一段測試時間，並在投入一陣子後才辦理驗收，所有大大小小狀況都要確定改善後才能驗收。（編輯：陳政偉）1101229

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