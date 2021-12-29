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陳吉仲：檳榔議題非常複雜 輔導轉作仍會進口

2021/12/29 11:48（12/29 14:21 更新）
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立法院經濟委員會29日審查行政院函請審議「食農教育法草案」，農委會主委陳吉仲（後右）列席回應立委提問。中央社記者鄭清元攝 110年12月29日
立法院經濟委員會29日審查行政院函請審議「食農教育法草案」，農委會主委陳吉仲（後右）列席回應立委提問。中央社記者鄭清元攝 110年12月29日
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）監委趙永清呼籲政府正視檳榔危害。農委會主委陳吉仲今天強調，這個問題非常複雜，市場有需求，1年100萬人消費，農委會輔導檳榔轉作但仍會進口，需跨部會辦理，農委會會配合。

陳吉仲今天接受媒體聯訪時做出以上表示，強調要解決檳榔、荖葉長期問題，行政院政務委員林萬億已在準備朝類似檳榔專法執行，比較可以到位，等於跟菸害防制作法一樣。

他並說，檳榔危害議題非常複雜，如果只有農委會讓檳榔做轉作輔導，只要市場有需求，還是會進口。

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他進一步說，以前農委會相關政策是三不管，近來已於去年針對檳榔、荖葉生產的用藥管理，公告相關措施，已在積極管理，但是每一年消費人口100萬人，產生的口腔癌人口非常明顯，希望這個議題是以整體規劃、把輔導措施做好。

他也說，統計數字也發現，在某些地區有人10幾歲嚼食檳榔，所以監察院提出的報告希望跨部會包含衛福部、教育部極力宣導，因為吃檳榔有很高比例罹患口腔癌，這幾年口腔癌病患在成長中，所以行政院才會非常重視，農委會會配合行政院積極辦理。（編輯：陳清芳）1101229

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