中山大學盼設半導體研究所 教育部審議中

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）國立中山大學11月送出設置「國家重點領域研究學院」計畫，設「半導體封測研究所」及「精密電子零組件研究所」；教育部今天表示，正在審查，預計2022年1月函知學校審議結果。

民主進步黨籍立法委員賴瑞隆透過新聞稿表示，中山大學除向教育部申請，也依法向國家發展委員會主管國發基金申請補助；中山大學申請案已獲相關中央部會與高雄市政府支持，最快可望2022年初審完，下個學年度開始招生。

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中山大學接受中央社記者訪問表示，目前計畫正在審議，尚未接獲教育部任何訊息，將靜候教育部通知；教育部告訴中央社記者，已依國家重點領域產學合作及人才培育創新條例規定，組跨部會國家重點領域產學合作及人才培育創新審議會審議。

賴瑞隆表示，世界重要大城市都有指標大學帶領當地產官學人才培育，高雄未來有完整半導體產業鏈進駐，這時強化中山大學能量，設半導體專業相關學院，可補足產官學最後缺口，讓高雄成為高科技及半導體產業人才培育重鎮。（編輯：黃世雅）1101230