跨年信義區湧人潮 百貨樂觀估業績優於去年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北31日電）跨年倒數最後不到6小時，台北市信義區已湧現人潮，新光三越、遠百及ATT 4 FUN等信義區百貨估來客數至少增1成，有業者預估今年跨年業績可望比一般假日成長40%。

台北市今年照常舉辦跨年晚會，今天下午3時開放民眾進場，往年皆是跨年一級戰區的信義區，已陸續湧現人潮。百貨業者預估，信義店來客數可望有至少1成以上成長，對今年跨年業績樂觀。

新光三越預估，今年跨年信義店來客數對比一般假日約可成長1成，業績受惠近期抵用金活動、服飾換季及高單精品拉抬業績，預估今明兩天業績相較去年跨年可望上看兩位數成長。

遠百表示，自政府推出振興五倍券，百貨人潮已陸續回流，加上後續百貨週年慶及耶誕節慶等，業績表現都呈正成長，今年跨年預期也可較一般假日人潮增加1成，目前訂位都呈滿櫃，正面看好今年跨年業績表現。

ATT 4 FUN表示，根據往例，跨年人潮相較一般假日都呈倍數成長，由於今年市府管制較去年少，相當肯定今年跨年業績可超越去年。ATT 4 FUN估計，今年跨年人潮可較一般假日增加2倍、業績成長4成以上。（編輯：林興盟）1101231