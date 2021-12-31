雙舞台跨年、五月天及義大煙火齊聚 高雄嗨炸
（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄31日電）高雄市跨年晚會今天分雙舞台在蓬萊商港區及高流戶外廣場舉辦，除伍佰、ØZI、魏如萱等超強卡司，還有軍艦坐鎮。同時還有五月天演唱會、義大煙火齊為2021劃下句點。
高雄市政府將今年跨年晚會定位為「2022台灣燈會會前會」，推出雙舞台、雙製播規格，分別於蓬萊商港區及高雄流行音樂中心戶外海風廣場舉辦跨年晚會，表演卡司強大。市政府指出，29日就有民眾到舞台前搭帳棚卡位，今天更是下午4時左右就開始湧現人潮。
高捷公司表示，高雄捷運下午起湧現搭車人潮，統計至晚間7時，西子灣站已有8877人次出站人潮，鹽埕埔站也達9031人次，輕軌列車從傍晚起班班爆滿。
迎接2022年，高市府指出，首次與海軍合作，由「成功」及「武昌」2艘巡防艦坐鎮蓬萊商港6、7號碼頭，打造極具高雄特色的「蓬萊舞台」。
另外，高雄流行音樂中心耶誕主燈秀除自12月23日起至明年1月2日每晚6時30分至10時，每半小時、整點展演1場燈光秀，今晚也因應跨年加入彩蛋演出。
高雄市長陳其邁在高流舞台上先以「啥款」詢問現場觀眾今年高雄跨年雙舞台怎麼樣，接著以5G異地共演與蓬萊舞台的主持群同步連線聊天，藉由5G的高速特性，甚至可達到雙舞台同時合唱效果，他還介紹明年台灣燈會在高雄，歡迎大家到高雄觀賞。
高流舞台跨年晚會由藝人蔡昌憲與瑪麗主持，首先由新生代樂團吾橋有水開唱，接著陸續還有棉花糖、蔡昌憲、Crispy脆樂團、法蘭、蕭秉治、米莎、Leo王及李英宏等人接力演出，讓現場觀眾氣氛嗨到最高點。
高流舞台跨年晚會最後由「嘻哈金曲新人王」ØZI壓軸陪伴倒數；跨年後，還有「金曲歌后」魏如萱精彩表演，陪觀眾一路嗨到元旦凌晨1時。
蓬萊舞台自晚間6時30分起，海軍儀隊及戰鼓表演為跨年晚會拉開序幕，並在藝人浩角翔起、吳姍儒及籃籃的主持下，由金曲台語歌王許富凱、第一代玉女掌門人蘇慧倫、全方位女神郭書瑤及安心亞等人接力熱唱。
蓬萊舞台跨年前最後表演，將由伍佰& China Blue壓軸嗨唱，陳其邁也將率領市府團隊到蓬萊舞台與民眾一起倒數，並由滅火器樂團帶著樂迷一起歡慶到凌晨1時。
另外，搖滾天團五月天「好好好想見到你」高雄演唱會今晚9時起也在高雄世運主場館舉行，高雄市警察局表示，已出動大批警力在周邊部署交管。
高捷指出，不少樂迷也提早到場，世運站截至晚間7時已累計有7883人次出站。
義大世界「紫耀義大 樂享平安」跨年煙火秀將自晚上11時59分起施放888秒「關懷、希望、勇氣、未來」4主題大型藝術煙火。
義大世界表示，今年煙火由國際工藝大師製作，大小層次細膩，並有全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，運用煙火自身動力模擬漂浮飛行感，獨樹一格。（編輯：戴光育）1101231
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