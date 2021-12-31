雙舞台跨年、五月天及義大煙火齊聚 高雄嗨炸

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2022高雄跨年晚會31日晚間在蓬萊商港區及高流戶外廣場以雙舞台形式舉辦，其中蓬萊舞台還有海軍成功艦（後左）、武昌艦（後右）2艘巡防艦坐鎮。中央社記者曾以寧攝 110年12月31日

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄31日電）高雄市跨年晚會今天分雙舞台在蓬萊商港區及高流戶外廣場舉辦，除伍佰、ØZI、魏如萱等超強卡司，還有軍艦坐鎮。同時還有五月天演唱會、義大煙火齊為2021劃下句點。

高雄市政府將今年跨年晚會定位為「2022台灣燈會會前會」，推出雙舞台、雙製播規格，分別於蓬萊商港區及高雄流行音樂中心戶外海風廣場舉辦跨年晚會，表演卡司強大。市政府指出，29日就有民眾到舞台前搭帳棚卡位，今天更是下午4時左右就開始湧現人潮。

高捷公司表示，高雄捷運下午起湧現搭車人潮，統計至晚間7時，西子灣站已有8877人次出站人潮，鹽埕埔站也達9031人次，輕軌列車從傍晚起班班爆滿。

迎接2022年，高市府指出，首次與海軍合作，由「成功」及「武昌」2艘巡防艦坐鎮蓬萊商港6、7號碼頭，打造極具高雄特色的「蓬萊舞台」。

另外，高雄流行音樂中心耶誕主燈秀除自12月23日起至明年1月2日每晚6時30分至10時，每半小時、整點展演1場燈光秀，今晚也因應跨年加入彩蛋演出。

高雄市長陳其邁在高流舞台上先以「啥款」詢問現場觀眾今年高雄跨年雙舞台怎麼樣，接著以5G異地共演與蓬萊舞台的主持群同步連線聊天，藉由5G的高速特性，甚至可達到雙舞台同時合唱效果，他還介紹明年台灣燈會在高雄，歡迎大家到高雄觀賞。

高流舞台跨年晚會由藝人蔡昌憲與瑪麗主持，首先由新生代樂團吾橋有水開唱，接著陸續還有棉花糖、蔡昌憲、Crispy脆樂團、法蘭、蕭秉治、米莎、Leo王及李英宏等人接力演出，讓現場觀眾氣氛嗨到最高點。

高流舞台跨年晚會最後由「嘻哈金曲新人王」ØZI壓軸陪伴倒數；跨年後，還有「金曲歌后」魏如萱精彩表演，陪觀眾一路嗨到元旦凌晨1時。

蓬萊舞台自晚間6時30分起，海軍儀隊及戰鼓表演為跨年晚會拉開序幕，並在藝人浩角翔起、吳姍儒及籃籃的主持下，由金曲台語歌王許富凱、第一代玉女掌門人蘇慧倫、全方位女神郭書瑤及安心亞等人接力熱唱。

蓬萊舞台跨年前最後表演，將由伍佰& China Blue壓軸嗨唱，陳其邁也將率領市府團隊到蓬萊舞台與民眾一起倒數，並由滅火器樂團帶著樂迷一起歡慶到凌晨1時。

另外，搖滾天團五月天「好好好想見到你」高雄演唱會今晚9時起也在高雄世運主場館舉行，高雄市警察局表示，已出動大批警力在周邊部署交管。

高捷指出，不少樂迷也提早到場，世運站截至晚間7時已累計有7883人次出站。

義大世界「紫耀義大 樂享平安」跨年煙火秀將自晚上11時59分起施放888秒「關懷、希望、勇氣、未來」4主題大型藝術煙火。

義大世界表示，今年煙火由國際工藝大師製作，大小層次細膩，並有全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，運用煙火自身動力模擬漂浮飛行感，獨樹一格。（編輯：戴光育）1101231

高雄流行音樂中心耶誕主燈秀自23日起至2022年1月2日每晚固定時段照亮夜空，31日跨年夜更特別因應跨年加入彩蛋演出，岸邊民眾爭睹搶拍。中央社記者董俊志攝 110年12月31日

2022高雄跨年晚會31日採雙舞台呈現，分別於蓬萊商港區及高流戶外廣場舉辦，其中蓬萊舞台有海軍2艘巡防艦坐鎮，並由海軍陸戰隊儀隊擔綱開場。中央社記者曾以寧攝 110年12月31日

高雄市政府將今年跨年晚會定位為「2022台灣燈會會前會」，推出雙舞台、雙製播規格，31日晚間熱鬧舉行；此外，高雄流行音樂中心耶誕主燈秀晚間也因應跨年加入彩蛋演出，吸引民眾圍觀欣賞。中央社記者董俊志攝 110年12月31日

高雄市跨年晚會31日晚間熱鬧登場，採雙舞台形式，會場附近自下午起就陸續湧現人潮，高雄輕軌列車更是班班爆滿。（高雄捷運公司提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月31日

2022高雄跨年晚會採雙舞台形式舉辦，31日晚間盛大登場，歌手許富凱、蔡昌憲「異地共演」，分別在蓬萊、高流舞台透過5G技術連線合唱。中央社記者曾以寧攝 110年12月31日

2022年高雄跨年晚會採雙舞台、雙製播規格呈現，31日邀請多組藝人團體帶來精彩演出，陪伴民眾迎接新年，藝人陳零九（右）、邱鋒澤（左）合體獻唱。中央社記者曾以寧攝 110年12月31日

2022高雄跨年晚會31日晚間熱鬧登場，今年採取雙舞台形式，在蓬萊舞台由藝人「浩角翔起」成員浩子（前右2）、阿翔（左2）與吳姍儒（左）、籃籃（前右）合體主持。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月31日

2022高雄跨年晚會採雙主場形式，其中一處舞台設在高雄流行音樂中心海風廣場，晚間湧現大量民眾，一同迎接新年度到來。中央社記者董俊志攝 110年12月31日

全台瘋跨年，2022高雄跨年晚會採雙主場形式，位於高雄流行音樂中心海風廣場的高流舞台晚間聚集大批民眾，準備一同倒數迎新年。中央社記者董俊志攝 110年12月31日

迎接2022年到來，高雄跨年晚會31日晚間熱鬧展開，設有蓬萊、高流雙舞台，兩地人潮皆不少，高流舞台周邊裝置藝術夜間點亮燈光，格外吸睛。中央社記者董俊志攝 110年12月31日

高雄市政府31日跨年夜在蓬萊商港、高流戶外廣場設置雙舞台，舉辦跨年晚會與民眾一同開心迎接新年度，蓬萊舞台越夜越熱鬧，現場滿滿人潮。中央社記者董俊志攝 110年12月31日