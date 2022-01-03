北市疑防疫旅館群聚採檢結果 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）台北市昨天新增一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件，其中有社區活動史的案17181共匡列41名密切接觸者，最新採檢結果受關注，疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明。

台北市近期陸續傳出防疫旅館出現疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，指揮中心昨天公布，台北市又新增一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件，現階段初步基因定序為最早在印度發現的Delta變異株，初步研判與日前疑似Omicron群聚，屬不同防疫旅館獨立事件。

新一起疑似防疫旅館群聚共有2名確診者，其中案17181選擇14天都在防疫旅館檢疫，早在去年12月26日完成檢疫返家，共匡列接觸者41人，其中8人列居家隔離，除計程車司機待採檢，另7人檢驗結果均為陰性；餘33人列為自我健康監測，23人已完成採檢作業，10人待採中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬7070例確診，分別為2416例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

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2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：郭諭儒）1110103