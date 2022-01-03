高麗菜超種逾百天後價格回落 市區每顆賣50元

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）從去年8月底以來，農委會農糧署監測到高麗菜接連10旬（每旬10天）超種，達警戒亮紅燈甚至紫爆，近日卻有農民削價自售，由於火鍋餐飲對高麗菜需求增加，農糧署將持續觀察菜價。

農委會農糧署官網統計，8月下旬到11月上旬有8旬（每旬10天）高麗菜栽種達警戒亮紅燈，11月中旬並超種紫爆，直到12月才恢復黃燈，近日台北果菜批發市場高麗菜交易均價每公斤約新台幣10到12元，價格偏低。

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除有產地農民自行開車運送高麗菜到市區販售，每顆賣50元。另外，超市也有3個半顆特價100元的促銷出現。農委會農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，天氣冷，火鍋等餐飲業需求、高麗菜消費量應會增加。

姚志旺說，現在正值一波採收上市的產季，之前產地多種的開始銷售，價格就會下跌，但是離每公斤5元多、近6元的監控價還有一段距離，農民仍有獲利空間，農糧署會持續關注價格走勢。（編輯：陳清芳）1110103