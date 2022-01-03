核三除役二階環評範疇界定 擴及周邊海域3公里

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（中央社記者張雄風台北3日電）環保署今天完成核三除役計畫二階環評範疇界定，以核三周圍陸地1公里為主、另外海域等監測則擴大至3公里涵蓋到墾丁。台電表示，會在符合社會期待下盡力去做，也會與屏東縣政府核三監督委員會合作，善盡與當地居民溝通之責。

核三退役計畫中的核廢料儲存、移出燃料棒、除污及監測、土地復原等項目受到高度矚目，歷經2場會議討論，前一次範疇界定會議是在去年10月，已完成訂定二階環評前需執行的環境生態監測項目及範圍，將可進行調查。

核三自1985年開始運轉，2台機組運轉執照將於2024年7月及2025年5月屆滿後進行除役，取得除役許可約25年內完成除役。台電今年中將提出除役計畫，環保署今天召開「核能三廠除役計畫」第二階段環境影響評估範疇界定延續會議。

位於屏東恆春的核三基地面積約329公頃，除役範圍面積約93公頃，保留包含低放射性廢棄物貯存庫、輸變電設施及通訊機房等；另外廠內興建用過核燃料室內乾貯設施、二號低放射性廢棄物貯存庫等。

台電核能發電事業部執行長簡福添會後接受媒體聯訪時表示，核三除疫的過程中，會秉持能做的盡量做、以符合社會大眾的期待；目前監測陸域範圍以核三周圍1公里為主、另外海域等監測項目則擴大至3公里；核三監測範圍涵蓋到墾丁國家公園執行的監測範圍，希望也能藉此展現誠意。

至於當地居民希望在後壁湖至南灣間、核三廠南側既存道路能供民眾、遊客通過，減少當地道路壅塞情況。簡福添指出，由於民眾希望開放的區塊在除役過程中可能還是會用到，台電方面會擔心開放造成設施與民間車流混雜的情況。

此外，簡福添進一步提到，核三除役後，現址還是規劃作為電力設施使用，考慮未來功能，開放道路可能會造成困擾。但他也說，目前政府正在進行國土計畫第三期規劃，這塊地方若有另外的需求，台電也會配合。

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另外，民間也希望能增設類似委員會的機制，增加當地居民與政府、台電溝通的機會。簡福添說，目前屏東縣政府已經有核三廠的監督委員會，成員包含官方、環團及民間人士，如同新北市政府的核安監督委員會（現已轉型為除役監督委員會），會透過這個機制進行討論。

台電指出，核三除役活動期程包含除役工作前置作業約8年、主要除役工作12年、拆除無污染建築物及廠址最終輻射調查3年、土地復原並完成除役後廠址環境輻射檢測報告約2年。（編輯：陳清芳）1110103