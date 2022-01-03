盼發揚拉阿魯哇語之美 小五童勤練瀕危族語奪全國特優

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高雄市桃源區興中國小五年級學生郭宥汝（左）以只剩約500人會說、流利使用不到20人的「拉阿魯哇族語」，在全國語文競賽獲得情境式演說國小學生組特優。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄市桃源區興中國小五年級學生郭宥汝，以只剩約500人會說、流利使用不到20人的「拉阿魯哇族語」，在全國語文競賽獲得情境式演說國小學生組特優，郭宥汝說，希望能讓更多人聽到族語的美。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿說明，拉阿魯哇族語屬於高雄市特有的瀕危語言，目前在桃源區、那瑪夏區僅約500人使用，但就連部落裡已經很少人用，能流利說、聽者不到20人。

指導老師賴昭如接受中央社記者電訪說明，「情境式演說」沒有固定題目，學生在當場抽出有4張圖的題目後，要在半小時內想出一個故事，並在講完故事後接受評審提問，在時間內準確回答問題，就算是成人，要用族語完成也有一定難度。

賴昭如說，現在不是每個家庭都可以用全族語跟孩子對話，情境式演說比賽非常考驗學生的詞彙量和聽、說，與現場反應的能力。

賴昭如說，郭宥汝的爸爸是拉阿魯哇族人，郭宥汝從幼稚園開始在學校裡學習族語，並從小學二年級開始參加語文比賽，在族語教師、耆老指導下修正語調、增加族語詞彙、讓語氣越來越貼近原來生活中使用的情境，並在學校族語戲劇課程出演女主角。

此外，為了幫助女兒參加比賽，郭宥汝阿美族裔的媽媽也陪著女兒一起學習拉阿魯哇族語，克服不同語言發音方式、文化理解和語言使用習慣等差異，考到拉阿魯哇族語的認證。

今年第一次嘗試參加情境式演說就獲得特優的郭宥汝說，希望能繼續致力推動瀕危族語，讓更多人聽到拉阿魯哇族語的美。

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本身是排灣族的賴昭如說，自己也是在來到興中國小任教後，配合學校的族語教學，才和孩子們一樣開始學習拉阿魯哇族語，並在2年前獲得拉阿魯哇族語認證，非常高興認真的郭宥汝能獲得如此佳績。

全國語文競賽在110年12月25、26日於桃園大園國中舉行，來自全國的國小、國中、高中學生彼此競技作文、朗讀、演說、寫字、字音字形等項目，並有國語、閩南、客語、原住民語不同族群語言競賽。教育局表示，經教育局安排4次集訓，高雄市各校學生共有47名選手奪得特優佳績。（編輯：謝雅竹）1110103