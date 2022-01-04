雲林白肉種雞場接連確診禽流感 管理消毒須強化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北4日電）禽流感防疫奏效下，近期卻有本該管理更嚴格的白肉種雞場確診禽流感，由雲林縣同一名飼主經營；防檢局今天表示，派員檢視後確認其管理未落實，已要求加強消毒、落實管理。

農委會防檢局去年12月29日公布雲林白肉種雞場主動通報，經農委會家畜衛生試驗所檢驗確診為新型H5N2（b分支）高病原性禽流感，已完成33週齡種雞共計3萬5983隻撲殺等防疫作業。

防檢局副局長徐榮彬接受中央社記者電話訪問時表示，白肉雞多已農企業化，且種雞場管理應更嚴格，卻發生同飼主連續不同場染疫，管理恐有疏漏，因此隨即派員南下了解實況。

徐榮彬表示，確診禽流感的白肉種雞場屬於密閉式禽舍，生物安全硬體設施防護等級較高，也訂有禽場日常管理標準操作流程，但是人員或器具出入禽舍的管制措施未盡落實，特別是清潔消毒程序有疑慮，導致病毒可能透過機械性媒介入侵雞舍，因而發生疫情。

徐榮彬指出，已就兩大重點輔導業者改善防疫作為，首先，要求業者對案例場進行徹底清潔消毒，且通過環境監測，才能復養。

其次，防檢局已告知業者，後續也要定期做環境監測，包含人員、器具及禽舍門把等都要落實消毒，並檢視及檢討人員或器具出入禽舍的管制措施是否到位，如此才能降低禽流感疫情再次發生。（編輯：張雅淨）1110104