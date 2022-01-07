汽油下週估漲2角 95無鉛衝破30元大關

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（中央社記者曾智怡台北7日電）隨著Omicron變異株確診者症狀流感化，加上石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）下月維持溫和增產政策，推升國際油價；按照中油浮動油價公式，預估1月10日零時起，國內汽油每公升零售價調漲新台幣0.2元，柴油則維持原價。

若依預估調整幅度，92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.4元。其中發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格估將衝破30元關卡。

由於快速蔓延的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情迄今未嚴重打擊需求，OPEC+在4日也決定維持下月溫和增產的政策，導致國際油價上揚。

至於國內油價，依照中油浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲0.2元、柴油調漲0.3元。

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然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，尤其以南韓為主要指標，預料中油將吸收部分漲幅，下週汽油每公升零售價可能調漲0.2元，柴油則維持原價。

另外，中油推出「中油Pay慶百萬、挺振興抽油金」抽獎活動，今天於活動網站公布中獎名單，同時也將透過「中油Pay」APP及手機簡訊通知得獎人。此次活動總計有200萬元加油金，包括頭獎5萬元10名、貳獎2萬元30名、參獎1萬元50名及普獎5000元80名。（編輯：楊凱翔）1110107