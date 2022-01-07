富邦金控董事長蔡明興獲頒北醫大名譽醫學博士

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（中央社記者許秩維台北7日電）台北醫學大學今天頒授名譽醫學博士學位給富邦金控董事長蔡明興，肯定他大力支持台灣生醫產業發展，是台灣生技醫療產業發展的重要幕後推手。

台北醫學大學新聞稿指出，在蔡明興帶領下，富邦金控提供民眾完整多元的金融產品與服務，對金融產業發展貢獻斐然；蔡明興也致力推動企業永續經營，積極投入綠色金融、支持產業低碳轉型，更於生醫產業進行策略性投資，支持生技產業的育成與培植。

台北醫學大學董事長張文昌表示，富邦金控在蔡明興領導下，服務版圖橫跨壽險、銀行、產險、證券與投信，是國內倍受肯定的金融集團；富邦金控更致力於弱勢族群關懷，長期支持文化、藝術及運動發展，蔡明興的卓越領導、經營管理，也為其個人及富邦金控贏得無數肯定與榮耀。

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台北醫學大學校長林建煌提到，蔡明興是具前瞻與創新思維的領導人，更是傑出成功的國際級企業家，此次頒授名譽醫學博士學位給蔡明興，很高興北醫又多了一個世界級企業領袖的傑出校友，未來也希望能與富邦集團有更深入的合作，為台灣的精準健康產業開創新局面。

蔡明興指出，獲頒台北醫學大學名譽醫學博士是至為崇高的榮耀，這份榮譽代表的是更堅定的責任與承諾，他期盼之後能與台北醫學大學有更多互動交流，結合企業與學校的力量，相輔相成，貢獻社會。（編輯：管中維）1110107