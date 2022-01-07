COVID-19第3劑疫苗 嘉義縣9日擴大接種

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）疫情指揮中心今天公布COVID-19第3劑疫苗施打間隔縮短為3個月，為快速提升社區防禦力，嘉義縣府下午宣布，9日啟動18鄉鎮市擴大接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗服務。

嘉義縣政府下午發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心今天公布接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第2劑與第3劑疫苗間隔時間，從5個月縮短為3個月，嘉義縣符合接種人數達14萬人。

嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，縣府決定9日啟動18鄉鎮市擴大接種COVID-19莫德納疫苗，分別於水上、中埔、朴子設擴大接種站，其餘15鄉鎮市在衛生所及慢性病防治所同步提供服務。

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趙紋華說，當日以施打莫德納第3劑為主，不提供其他劑型，依順序發放號碼牌隨到隨打，呼籲接種第2劑滿3個月的民眾踴躍接種。無法在9日打第3劑的民眾，可向衛生所及特約診所預約他日施打。

趙紋華也提醒民眾，疫情有升溫趨勢，因應春節期間人口流動，民眾除打疫苗，也要遵守相關防疫規定，勤洗手、戴口罩，避免不必要的群聚，保持社交距離，才能安心過好年。（編輯：謝雅竹）1110107