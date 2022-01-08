本土疫情升溫 嘉縣府設陪探病限制盼守住防線

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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）本土COVID-19疫情升溫，嘉義縣政府表示，強化醫療整備應變，開設隔離專責病房、設置戶外發燒篩檢站，並限制住院陪病者1名，探病限每日固定1時段，積極保全醫療量能。

嘉義縣政府今天發布新聞指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，強化醫療整備防疫，包括開設隔離專責病房84床、掌握呼吸器268台，大林慈濟醫院等院所設置戶外發燒篩檢8站。

另外，限制住院陪病者1名，除特殊或慢性病房外，探病限每日固定1時段，至多2名訪客，並應出具3天內篩檢陰性證明。

嘉義縣政府表示，為強化護理之家防疫，全面提升COVID-19疫苗接種滿2劑次且達14天以上比率，催打第3劑疫苗；住民探訪採預約制，須實聯制登記，訪客須出具訪視前3天內採檢篩檢陰性證明，全程佩戴口罩，隨著春節即將到來，若要探視者記得事先預約。

嘉義縣長翁章梁指出，Omicron變異株來勢洶洶，打疫苗是最佳保護，第3劑疫苗已縮短接種間隔，只要第2劑接種滿12週就可接種，縣府自9日起第3劑疫苗將全面擴大開打，且啟動縣內18鄉鎮市擴大疫苗接種。

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另外，縣府自5日起鼓勵民眾接種疫苗，18歲以上未接種第1、2劑COVID-19疫苗可線上預約或電洽各衛生所或合約院所，凡疫苗門診時間隨到隨打，現場並發放新台幣200元禮券或等值禮品。

嘉義縣衛生局指出，提升基層診所轉介通報，只要醫師診治建議須採檢對象，可開立轉診單到轄區醫院採檢，如檢驗結果為陽性者，轉診醫療院所每案可獲新台幣1萬元通報獎勵金，希望透過社區圍堵通報篩檢，提早發現可能個案，避免在社區造成傳播風險。（編輯：戴光育）1110108