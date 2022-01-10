設半導體封測所、精密電子所 中山大學盼學用合一

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國立中山大學「國家重點領域研究學院」計畫經教育部審議通過，111學年度起開設「先進半導體封測研究所」和「精密電子零組件研究所」。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）中山大學「國家重點領域研究學院」經教育部審議通過，111學年度起開設先進半導體封測研究所和精密電子零組件研究所，透過3學年共27學分的企業實習助學生投入職場。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，去年11月向教育部申請「國家重點領域研究學院」計畫，擬設「先進半導體封測研究所」與「精密電子零組件研究所」。今天獲函知審議通過，第1期10年計畫將培育近千名科技人才加入相關重點產業發展行列。

中山大學表示，「國家重點領域研究學院」採1+2學年制，並由合作企業提供優渥獎助學金，招募優質理工相關背景學生加入重點產業國家隊，補足半導體封測與電子零組件產業的人才缺口。

依校方期程，下學期開設「先進半導體封測研究所」和「精密電子零組件研究所」，預計每年分別招收80和40人。預計4月起受理報名、5月底考試、6月底放榜，9月新學期（111學年度）上課。

中山大學校長鄭英耀說，「培育國際半導體人才，中山大學責無旁貸！」國家重點領域發展的產業人才需求有其時效性與急迫性，在各項產業人力缺口的填補上，必須要能迅速銜接大學的人才培育機制與研發能量，落實學用合一。

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鄭英耀說，中山大學作為協助大高雄地區產業升級發展的學界領頭羊，積極協助重點產業發展所需人才，已結合7家大高雄地區半導體封測、電子零組件等半導體產業供應鏈國際標竿企業，共同擬定創新產業人才培育機制。

中山大學表示，國家重點領域研究學院由產業與大學共組師資團隊，研擬符合產業發展所需的專業課程地圖與專題技術研究主題。透過3學年18學分專業科目、27學分企業實習課程，由產學共同訂定產業發展所需的企業專題技術報告研究主題，善用企業先進設備與儀器、降低學用落差，助學生畢業即就業。（編輯：黃世雅）1110110