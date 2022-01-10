政院：想方設法提高生育率 觀察政策成效再精進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）台灣人口連2年負成長，行政院發言人羅秉成今天說，政府去年推出少子女化對策，包括提高育兒、留職停薪津貼、擴大不孕症補助等，想方設法希望提高生育率，政策推出後要觀察成效、不斷精進。

內政部今天公布110年人口總數為2337萬5314人，較109年減少18.5萬人，人口連2年負成長。全年新生兒15萬3820人，且每個月出生數都低於死亡數；結婚11萬4606對，粗結婚率也是歷史新低。

羅秉成晚間向中央社記者表示，政府知道這是嚴峻的挑戰，針對少子女化問題，要想方設法，不管是從政策面、補助或是鼓勵等方式，希望能得到緩解，人口政策是政府要嚴肅面對的，因此去年提出少子女化對策，要觀察成效，並不斷精進，以提升生育率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅秉成說，例如提高幼兒津貼，友善年輕父母育兒環境，將留職停薪津貼從6成提高到8成，2成由政府補貼；不孕症補助申請人數，也從前年的十幾位，增加到去年的破萬名，同時也增加產檢次數，相關少子女化對策，都會持續加強。

羅秉成表示，死亡率部分，行政院會6日通過21項道安精進作為，包含改善1322處危險路口、遏制酒駕、課予外送員雇主責任等目標，是要提升國民健康、降低死亡率。政策投入後有沒有效果，政府會注意觀察，隨時再精進。（編輯：張均懋）1110110