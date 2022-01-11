冬候鳥花鳧現蹤宜花 鳥友捕捉「最美鴨子」身影

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翹鼻麻鴨在台灣多稱為花鳧，是台灣稀有的冬候鳥，在宜蘭發現有11隻，現在還剩5隻在壯圍一帶度冬。（讀者林淑絹提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月11日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）近日花蓮壽豐鄉有水塘、沼澤的地區經常可見鳥友架起高倍望遠鏡或大砲型攝影機一整排守候，原來他們在捕捉有「最美鴨子」之稱的翹鼻麻鴨（又名花鳧）的優雅身影。

花蓮縣野鳥學會總幹事何瑞暘今天接受中央社記者訪問表示，翹鼻麻鴨在台灣多稱為花鳧，是台灣稀有的冬候鳥，不過近年在宜蘭等地都有機會看見牠們的蹤影，花蓮是2、3年才看到一次，這時候出現，約在2月、3月時就會離開。

翹鼻麻鴨又名白鴨、冠鴨、掘穴鴨、花鳧，由於牠有翹嘴，外型酷似迪士尼動畫的唐老鴨，羽翼色澤鮮豔，模樣可愛，所以被稱為「最美鴨子」。

牠們主要在淡水湖泊、河流、鹽池、鹽田及海灣等濕地活動，分布於中國東北、華北一帶，越冬時以東南沿海一帶的亞熱帶為活動區域。

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何瑞暘表示，花鳧可能7、8隻成群出現覓食，也可能單隻被發現，食性很雜，食物包括鹹水、淡水中多種無脊椎動物，如各種昆蟲、牡蠣、軟體動物、海螺、貝類、蝸牛等，也吃小魚、水蛙及苔蘚種子等植物，對生態不會造成太大影響。

宜蘭一家民宿主人林淑絹閒暇時熱愛攝影，各種鳥類在她的鏡頭下展現迷人風采，日前也拍攝到花鳧在水田裡的優雅身影。她說，週末時來自各地同好數十人帶著專業器材拍攝，最早發現有11隻，現在還剩5隻在壯圍一帶度冬。（編輯：陳仁華）1110111

有「最美鴨子」之稱的翹鼻麻鴨，是台灣稀有的冬候鳥，不過近年在宜蘭等地都有機會看見牠們的蹤影。（讀者林淑絹提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月11日

翹鼻麻鴨又名白鴨、冠鴨、掘穴鴨、花鳧，由於牠有翹嘴，外型酷似迪士尼動畫的唐老鴨，羽翼色澤鮮豔，模樣可愛，所以被稱為「最美鴨子」。（讀者林淑絹提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月11日