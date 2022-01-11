非獎學金華語生入境期程 教育部：滾動調整

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（中央社記者陳至中台北11日電）教育部原預計3月1日起開放研習超過6個月的非獎學金華語生入境，但近來國內疫情有變化。教育部今天表示，會配合中央流行疫情指揮中心指示滾動調整入境政策。

近期桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴大，多名確診者感染Omicron變異株，加上春節返鄉人潮增加，境外移入確診數明顯上升，學界關注入境開放政策是否生變。

教育部今天以文字簡短回應指出，將因應疫情變化，配合指揮中心指示滾動調整入境政策。

在邊境管制下，教育部去年陸續開放學位生及華語獎學金受獎生入境，但非華語獎學金學生仍無法來台。教育部於110年12月底公告，將開放研習華語6個月以上的非獎學金華語生入境申請；考量農曆春節大量返國人潮入境檢疫需求，因此規劃自3月1日起入境。

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依照教育部日前規劃，各大專院校可於2月14日起，在「境外教研人員及學生來台資訊系統」提報非獎學金華語生來台資料；非獎學金華語生入境限桃園國際機場，須備妥登機前3天內PCR檢測陰性證明，且入境、檢疫期滿前須進行PCR檢測，另增加自主檢康管理期間第6至7天，以家用快篩採檢1次。

另外，非獎學金華語生若過去14天內有重點高風險國家旅遊史者，一律公費入住集中檢疫所；過去14天內無重點高風險國家旅遊史者，可自費入住集中檢疫所。（編輯：管中維）1110111