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春節訂房率出爐 大年初二初三破6成

2022/1/11 16:56
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（中央社記者余曉涵台北11日電）農曆春節即將到來，交通部觀光局今天也公布春節連續假期的旅宿訂房率，其中大年初二（2月2日）及初三（2月3日）訂房率突破6成，較去年成長。

農曆春節即將到來，雖然國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有所變化，但仍有不少旅客安排在春節期間出遊。

交通部觀光局旅宿組副組長陳嘉穎在例行記者會中表示，雖然國內疫情有所變化，但狀況還待觀察，因此春節的訂房率並未受明顯影響。

根據觀光局統計，今年春節連續假期平均訂房率為42.4%，其中初二（2月2日）及初三（2月3日）訂房率都破6成，初一（2月1日）、初四（2月4日）等也有5成的訂房率。

各地區部分，根據觀光局統計，台南市、苗栗縣、宜蘭縣、彰化縣、南投縣、屏東縣、台東縣等縣市都超過5成的訂房率。

陳嘉穎表示，今年初一到初三平均約為7成左右，去年則約5到6成，較去年成長1到2成左右。

陳嘉穎提醒，民眾外出旅遊應該拒絕入住不合法的旅宿，民眾要查詢合法旅宿資訊，可到台灣旅宿網上查詢。（編輯：陳仁華）1110111

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